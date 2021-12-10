尼加拉瓜宣布與台灣斷交，中國外交部發言人趙立堅回應：大勢所趨。（趙立堅微博）

《北京日報》官網官方帳號10日報導，尼加拉瓜外交部當地時間9日下午發表聲明，宣佈與台灣斷絕外交關係。聲明說，世界上只有一個中國，中華人民共和國是代表中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。尼加拉瓜自即日起斷絕與台灣的外交關係並停止與台灣的一切接觸和官方聯繫。剛剛，外交部發言人趙立堅在微博上轉發這一消息，寫道：大勢所趨。

據中國領事服務網，尼加拉瓜位於中美洲地區中部。北靠宏都拉斯，南連哥斯大黎加，東臨加勒比海，西瀕太平洋。人口約662.4萬人，官方語言為西班牙語。

尼加拉瓜原為印第安人居住地。1524年被據為西班牙殖民地。1821年9月15日宣告獨立。1823年加入中美洲聯邦。1839年建立共和國。在美國的支持下，查莫洛家族自1936年起對尼進行長達40餘年的獨裁統治。1979年，桑定民族解放陣線推翻查莫洛政權並開始執政。1990年桑解陣下台。1996年起制憲自由黨連續兩屆執政。2006年起，桑解陣重新執政至今。

尼加拉瓜奉行不結盟的外交政策，強調在主權平等、民族自決和相互尊重的原則下與各國建立和發展關係。

同時，尼加拉瓜也是一個經濟落後的農業國，失業率很高，人民生活貧困。該國曾與台灣保持著外交關係。

另據中國外交部網站，中國與尼加拉瓜曾於1985年12月7日建交。1990年11月6日，尼台復交。同年11月9日，中國政府宣布中止與尼外交關係。

報導指出，兩次尼加拉瓜政府與台灣斷交都正值現任總統奧蒂嘉所在的桑定民族解放陣線執政之時。