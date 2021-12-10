尼加拉瓜宣布與中華民國斷交，行政院發言人羅秉成今表示，非常遺憾，甚至感到憤怒，為維護我國尊嚴跟地位，會做相應的外交處置，過程我方都有掌握，此事可以直接說有大陸因素干涉其中。

羅秉成說，尼加拉瓜宣布與我斷交訊息，我方都有掌握，尼國今天宣布後，我方立刻宣布相關應處。

羅秉成表示，此事有大陸因素在裡面干涉，大陸不斷施壓我方國際地位與環境，壓縮國際空間眾所皆知，現在尼國與我斷交的動作，大家可以想想看怎麼回事。