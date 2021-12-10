大陸官方近來積極肅清娛樂圈風氣，將劣跡藝人、網紅全都封殺，包括鄭爽、吳亦凡、趙薇等人都遭殃，日前又傳出2位流量頂級的網紅雪梨、林珊珊逃漏稅，共被罰款4億新台幣，本以為事情告一段落，9日兩人的微博卻突然被消失，疑似還是逃不過封殺的命運。

雪梨和林珊珊曾是央視力捧的網紅，兩人私下也擁有好交情，日前卻被官方發聲明公布，雪梨（本名朱宸慧）、林珊珊於2019至2020年涉嫌偷逃漏稅，前者罰款6555萬人民幣（約2.8億台幣），後者被罰2767萬人民幣（約1.2億台幣），兩人第一時間道歉，微博仍還是被禁言。

雪梨（左）和林珊珊事業全毀。(圖/翻攝自微博)

當時雪梨和林珊珊坦言違反確實相關稅法規，並聲明道歉，表示會接受罰款懲罰，同時也強調會加強自身稅法知識，將暫時停止直播，然而還是引來官媒痛批，指出網紅產業快速興起不會容忍造成逃漏稅亂象，必須「打痛違法者」，才能起到警示效果。

外界本以為繳了罰款之後事件就落幕，沒想到昨日兩人的微博卻無預警消失，疑似遭官方封殺，網紅事業全毀。雪梨在微博上擁有1505萬粉絲，還曾和千億富少王思聰有過一段情，而林珊珊也有近1000萬粉絲追蹤，還被封為「90後最有影響力的嫩模」，如今很可能面臨封殺命運，讓不少粉絲直呼可惜。