尼加拉瓜長年領袖奧蒂嘉贏得連續第4個總統任期，但選舉結果不被美、英、歐盟及美洲國家組織承認。（圖／美聯社）

尼加拉瓜奧蒂嘉政府二度宣布與我國斷交，曾經在1990年與尼國進行復交談判的前外交部長程建人表示，美國勢力始終存在尼加拉瓜，但是美國從來都不喜歡奧蒂嘉政府，而奧蒂嘉也早就不爽美國了，所以我們不要認為只要有美國在，邦交國就可以穩住。

中華民國政府於1930年和尼加拉瓜建立外交關係，1980年代我國介入尼國內戰，與美國共同支持右翼勢力「康特拉」，因此在親共反美的奧蒂嘉於1985年首度執政後，宣布承認中國並與我國斷交。1990年親美的查莫洛政府上台後，再度承認中華民國，雙方恢復邦交。

程建人說，美國始終都沒對奧蒂嘉有好印象，而他現在搞得更不像話，不僅修改憲法、讓太太當副總統，這次選舉甚至把反對人物通通抓起來，「美國除了跟查莫羅政府比較好，其他時候跟尼加拉瓜關係一直都不好。」

程建人指出，美國為了對抗中國，確實在很多地方都有幫忙我們，其實很多跟我們有邦交關係的國家都是不民主國家，只是美國不希望我們被孤立，所以都有在幫我們挺住。他說，宏都拉斯就是最好的例子，現在還能維持邦交可以說是有美國在挺住。

程建人認為，尼加拉瓜就是跟美國關係太差了，而奧蒂嘉也早就不爽美國了，因此美國實在無法影響尼加拉瓜，這次斷交看似突然，其實幕後應該已經運作一段時間了。