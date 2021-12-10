美國參議院為提高政府舉債上限掃除關鍵性的障礙，拆除了美國恐在下周爆發債務違約的計時炸彈。

參議院周四以64票對36票表決通過參院能以簡單多數提高美國舉借上限。這項措施附加在一項防止明年初自動削減「聯邦醫療保險」（Medicare）計畫的法案上，在獲得參院通過後，現在將送交美國總統拜登簽署。

這項措施的通過，掃除了參議院必須獲得至少60票才能通過法案的程序障礙，現在提高舉債上限法案只需要簡單多數即能在參院過關。

接下來參議院和眾議院必須各自對提高政府舉債上限進行表決，預計國會兩院將在下周初、在12月15日最後期限之前調高債限。

在參眾兩院掌握多數的民主黨人料將把舉債上限提高約2兆美元，應可維持國家財政運作一直到明年11月的中期選舉後。

美國財政部長葉倫此前提出警告，美國將12月15日用完所有可以支付帳單的方法和工具，如果國會未能在這個最後期限前提高舉債上限，美國將面臨倒債危機，這可能重創全球經濟和股市。