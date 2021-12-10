23歲的黃姓女子台中租屋不小心將行李箱遺落計程車上，幸經警察協助找到黃女搭乘的計程車，計程車司機也直接將行李箱送回派出所。（台中市第三分局提供／馮惠宜台中傳真）

23歲的黃姓女子為了報考公職，離開舒適圈到台中租屋補習，沒想到第一天就不小心將行李箱遺落計程車上，員警獲報後立即協助調閱監視器，不到半小時就找到黃女搭乘的計程車，熱心的陳姓司機得知後也二話不說，阿莎力地直接將行李箱送回派出所，讓黃女感動不已，不斷感謝員警與司機的協助，也對自己的迷糊感到不好意思。

台中市政府警察局第三分局立德派出所警員日前21時許擔服巡邏勤務時，獲報有民眾將行李箱遺落計程車上需警協助。經了解，23歲的黃姓女子為了投考公職，破釜沉舟離家隻身到台中，為此還特地租了間套房方便補習及專心讀書，當天帶著行李箱抵達台中火車站準備展開人生新的一頁，儘管計程車司機提醒黃女住處走路10分鐘就可到達，然而為避免自己因人生地不熟迷路，她仍決定搭車直達租屋處，只是怎麼也沒想到，自己來台中的第一天就出師不利，竟將放有重要筆記型電腦等物品的行李箱遺忘在計程車上。

因黃女初來乍到，對於乘車的地點不甚確定，也未記下計程車的車牌號碼，員警便透過街景地圖，協助確認上車位置，並從其發現行李箱不見的時刻推算出可能搭車的時間，果然馬上順利獲知黃女所搭乘的計程車。熱心的陳姓計程車司機接獲警方通知，也馬上將行李箱載到派出所交還失主，讓黃女大感佩服，終於露出笑容說：「看來我運氣還是蠻好的！」除了對自己的迷糊感到抱歉，也不斷向員警與陳姓司機表示感謝。