英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）日前演講時批評「台灣不是穩定的地方」，並呼籲美國政府應力挺本土半導體企業多投入資源，而不是投資台積電。儘管Gelsinger對台積電赴美設廠屢次發表不滿言論，但英特爾為了3奈米先進製程還是得放下身段，據了解英特爾高層12月中將來台確認3奈米產能與良率，雙方展開合作討論。

台積電日前在法說會表示，3奈米2021年進行試產，預計2022年下半年進入量產，2023年第一季將會看到明顯營收貢獻。

工商時報報導，據設備業者披露，台積電近期開始進行3奈米測試晶片的正式下線投片的初期先導生產（pilot run），預計2022年第四季進入量產及產能拉升階段。3奈米主要客戶包括蘋果、英特爾、超微、高通、聯發科、博通等，每家業者的首款3奈米晶片會在2022～2023年陸續完成設計定案（tape-out）並交付生產。

事實上，英特爾在1年多前，已就3奈米製程與台積電展開合作討論。

電子時報報導，近日傳出英特爾高層12月中將來台與台積電會面，簽定最後合作內容與確認所需產能供應無虞，保證不受到同樣採用3奈米製程的台積電最大客戶蘋果產能排擠。

據了解，台積電3奈米首波產能約不到6萬片，須至2023年上半，月產能才能放大至4萬片以上，為了避免產能被蘋果獨拿，英特爾高層決定親自來台爭取最大產能，並拉進與台積電合作關係，為下一製程節點2奈米合作鋪路。

英特爾對台積電依賴程度相當大，但執行長季辛格日前演講時，表示台灣不是一個穩定的地方，大陸軍機頻頻進入台灣防空識別區，拜登政府應該多投資美國本土企業如英特爾、美光（Micron）等。

季辛格指出，英特爾與台積電、三星的競爭是不公平的，因為英特爾的成本更高，台積電及三星得到當地政府高達30-40%的補貼，因此，他多次呼籲美國政府盡快給美國半導體公司補貼30%建廠成本，才能跟亞洲半導體企業競爭。