四大公投案將於12月18日投票，藍綠雙方為各自立場積極宣傳。國民黨副發言人楊植斗表示，他將與「重啟核四」公投領銜人黃士修號召30個年輕人，在自由廣場絕食靜坐，藉以喚起大眾度公投案的關注與重視，盼大家能被他們的堅持感動，願在12月18日抽空去投票。

楊植斗9日在臉書發文，刊出他與朋友的對話截圖，楊的朋友為趕期末報告對投票意興闌珊，楊問道「如果一個人絕食十天，還能撐住身體去投票，你會感動到嗎?」此話一出讓楊的朋友相當吃驚，連連表示「會」、「誰？」楊則表示「那約好了」、「如果我撐過去，你一定要空下一點點時間，去投票」，楊的朋友對此相當吃驚與無奈，但也回覆「說到做到」。

楊植斗表示，他酷愛打賭而且很認真，他已與朋友達成了一個協議，若他開始絕食且還有力氣回雲林投票，那他的朋友也會依約出門投下公投票。楊強調，「能爭取一票是一票」，就是他現在的想法。

對此，楊植斗指出，這個計畫他已與黃士修達成默契，他們想號召30個年輕人在自由廣場絕食靜坐，雙方深感心有靈犀。楊表示，雖然他是為了朋友的賭而絕食，但靜坐他也會去；如果他們都能夠撐得下去，也希望大眾能被感動，願意空出點時間出發投票。