台中市立委第二選區補選各候選人展開車隊拜票，國民黨候選人顏寬恒戰車上街呼籲鄉親不要看電視，對此，顏寬恒表示，對手陣營擁有超過90％媒體，且沒有監督及約束力，支持者覺得報導有偏差及不公正。

第二選區立委補選日前已完成抽籤，各候選人披上彩帶拜票，顏寬恒的戰車沿街呼籲鄉親不要看電視。顏寬恒指出，近來不實的報導，對於選舉的操作惡意抹黑貼標，造成選舉不公，在民間已經流傳很久，因為對手陣營擁有超過90％媒體力量，不管是主流媒體還是網路都有絕大優勢。

顏寬恒說，支持者認為這些報導都有偏差且不公正，對他們造成很大影響，非常擔心，且沒有監督的力量，沒有約束的力量，他們認為現在的報導是不可信的，這是選民心裡最自然的想法，不是他的選戰策略。

針對清水開發園區指控，顏寬恒重申，請去詢問該公司或該項目投資人，這些都不是他的投資，不要往他身上扣帽子。