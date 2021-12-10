耶誕城取消條件？侯友宜：目前還沒到那個時候。（新北市政府提供）

新冠肺炎疫情出現變化，新北歡樂耶誕城現正熱鬧舉辦，是否有取消條件？新北市長侯友宜表示，匡列採檢中如果有陽性個案，還要看足跡與擴散情況，如果第二圈第三圈守住，就是安全穩定，但若擴大採檢有新增陽性個案，會開始採取規模限縮，如果嚴重該停辦就會停辦，或隨著疫情滾動調整，目前還沒到那個時候。

侯友宜說，今天早上開記者會，下午還會找時間跟大家報告，疫情滾動馬上做好調整，也會請觀旅局隨時做好調整，目前還沒到那個時候，如果有必要，該嚴格防疫，讓歡樂耶誕城安全為最大目標。