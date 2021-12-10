彰化員榮醫療體系受邀參加由蒙古軍醫院舉辦的國際醫院管理視訊會議，並與印度、蒙古當地醫院代表，官方醫政部門官員等上百名與會者，透過專題演講相互交流，分享成功經驗。（院方提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化員榮醫療體系受邀參加由蒙古軍醫院舉辦的國際醫院管理視訊會議，並與印度、蒙古當地醫院代表，官方醫政部門官員等上百名與會者，透過專題演講相互交流，分享成功經驗。（院方提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化員榮醫療體系受邀參加由蒙古軍醫院舉辦的國際醫院管理視訊會議，並與印度、蒙古當地醫院代表，官方醫政部門官員等上百名與會者，透過專題演講相互交流，分享成功經驗。（院方提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化員榮醫院受邀參加由蒙古醫院The General Hospital for State Special Servants所舉辦的國際醫院管理視訊會議，與蒙古醫政相關部門、印度醫院等，共同探討醫院管理、醫療機構體制改善、提升醫療品質等議題，會議並由員生醫院院長郭武憲，以「台灣健保及醫院財務管理」為題，發表專題演講，與各國分享成功經驗。

會議由主辦單位蒙古軍醫院中校院長Kh.Bat-Ireedui主持，除代表台灣的員榮醫院，還有印度Aakash、Manipal兩家醫院，及蒙古衛生部、健保局、財政部等首長，受邀進行專題演講。包含有烏蘭巴托駐台辦事處、蒙古18家醫學中心、29家區域醫院、醫學院，及20個私人醫院等代表，與會者超過100人。

主持人在會議中表示，台灣有優質的醫療水準，良善的健保制度，及尖端硬體設備讓民眾感受到沒有難聞的藥水味，而是像家一樣的溫暖，值得國際推崇與學習。在蒙古只有公立醫院有健保，就醫民眾大排長龍，且在蒙古看診完後，民眾需拿著醫師開立的處方籤自行去藥局再支付一次費用買藥，非常耗時。

主持人指出，種種的不便性及時效性都是目前蒙古要克服的醫療問題。期盼未來蒙古進行醫療改革，能以台灣為師，成為一個電子化，醫療保險制度完善的國家。

員榮醫療體系總院長張克士表示，台灣的健保制度國際聞名，健保覆蓋率幾乎百分之百，且民眾滿意度高達九成，世人稱羨，是一個平價、高效且具高品質的醫療服務系統。由於蒙古的醫療體系以公立醫院為主，私人醫院並無健保給付，亟需在制度上做轉型並建立健全的醫院財務管理機制。

張克士說，員榮醫療體系建立優質團隊提升醫療品質，並不斷創新，結合現代科技、導入智慧醫療，盼藉由國際視訊座談會交流，分享員榮醫療體系的成功轉型經驗，讓蒙古醫界標竿學習，也為台灣的醫療外交盡一份心力。