彰化員榮醫院受邀參加由蒙古醫院The General Hospital for State Special Servants所舉辦的國際醫院管理視訊會議，與蒙古醫政相關部門、印度醫院等，共同探討醫院管理、醫療機構體制改善、提升醫療品質等議題，會議並由員生醫院院長郭武憲，以「台灣健保及醫院財務管理」為題，發表專題演講，與各國分享成功經驗。
會議由主辦單位蒙古軍醫院中校院長Kh.Bat-Ireedui主持，除代表台灣的員榮醫院，還有印度Aakash、Manipal兩家醫院，及蒙古衛生部、健保局、財政部等首長，受邀進行專題演講。包含有烏蘭巴托駐台辦事處、蒙古18家醫學中心、29家區域醫院、醫學院，及20個私人醫院等代表，與會者超過100人。
主持人在會議中表示，台灣有優質的醫療水準，良善的健保制度，及尖端硬體設備讓民眾感受到沒有難聞的藥水味，而是像家一樣的溫暖，值得國際推崇與學習。在蒙古只有公立醫院有健保，就醫民眾大排長龍，且在蒙古看診完後，民眾需拿著醫師開立的處方籤自行去藥局再支付一次費用買藥，非常耗時。
主持人指出，種種的不便性及時效性都是目前蒙古要克服的醫療問題。期盼未來蒙古進行醫療改革，能以台灣為師，成為一個電子化，醫療保險制度完善的國家。
員榮醫療體系總院長張克士表示，台灣的健保制度國際聞名，健保覆蓋率幾乎百分之百，且民眾滿意度高達九成，世人稱羨，是一個平價、高效且具高品質的醫療服務系統。由於蒙古的醫療體系以公立醫院為主，私人醫院並無健保給付，亟需在制度上做轉型並建立健全的醫院財務管理機制。
張克士說，員榮醫療體系建立優質團隊提升醫療品質，並不斷創新，結合現代科技、導入智慧醫療，盼藉由國際視訊座談會交流，分享員榮醫療體系的成功轉型經驗，讓蒙古醫界標竿學習，也為台灣的醫療外交盡一份心力。
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