體育主播卓君澤，和藝人威廉交往3年多，感情穩定的兩人偶爾會在網路曬甜蜜照放閃，日前無預警PO出一張穿著白紗的背影照，接著宣布12月將會有重大計劃，讓不少網友推測是否要公布喜訊，紛紛留言祝福。

卓君澤外型甜美，被日媒譽為「最美主播」，與棒棒堂男孩威廉交往3年，感情穩定的兩人，今年8月被問到何時結婚?威廉表示都是適婚年齡，加上工作穩定，女方父親也樂見其成，坦言希望那天趕快到來，卓君澤昨(9日)在Instagram更新限時動態，只見她曬出身穿白紗露出白皙美背的背影照，接著透露：「12月有個大計劃」，讓網友好奇是不是要結婚，準備邁入人生下一個階段。

卓君澤曬出身穿白紗的背影照，接著透露「12月有個大計劃」。（圖／lindsey_chocho IG）

由於網友紛紛湧入祝福，讓卓君澤不得不趕緊在Instagram做出解釋，她表示：「不是結婚，你各位不要恭喜」，直接否認步入禮堂一事，接著曬出酸民在直播時的留言截圖，只見對方直呼：「我只知道卓卓大腿更粗了」，讓她希望廣大網友恭喜她之前，先幫忙把這個酸民肉搜出來。

卓君澤否認要結婚一事。（圖／lindsey_chocho IG）

卓君澤希望廣大網友先幫她肉搜酸民。（圖／lindsey_chocho IG）

威廉2015年在臉書發文甜讚：「我覺得卓君澤（卓卓）好可愛，有人認識她嗎？」隨後靠著朋友牽線交往，直到相約去泰國跨年才讓戀情曝光，起初對外僅以「朋友」互稱對方，直到近一、兩年才公開男女朋友關係，卓君澤也透露早就拜見過彼此家長，兩人正努力存錢買房，朝著結婚的目標前進。