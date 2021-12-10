近年來，韓國銀行業者競爭激烈，為了要能守住利潤不高的獲利，許多銀行除關閉各分行外，同時裁員也時有耳聞。在網路興起後，尤其2020年又爆發新冠疫情，現在韓國實體銀行的較勁對手不再只是對方，而是共同的敵人線上虛擬銀行。

根據韓國官方統計數據，截至2015年底，韓國全部銀行據點共有7281家，但預估至2021年底，這些分行將減少約15%。也就是過去這6年來，韓國大概有1100家實體銀行消失了。

尤其在2020年新冠病毒現蹤之後，韓國街上的銀行更是一家一家關閉。韓國政府估算，2018年以及2019年，當地分別有23家與57家分行裁撤。不過，光是在2020這一年，可能會有222 家撤掉據點。

韓國除了一家家實體銀行不見，連ATM也在地表上急速消失。這份數據顯示，從2019年底到2021年8月，全韓國已有近4千台ATM存提款機被移走。

主因很簡單，就是移動裝置取代了銀行傳統實體功能。還有，再加上新冠病毒的推波助瀾，少接觸金融服務抬頭，因此造成網路銀行大崛起。

韓國這些純網銀行，例如KakaoBank以及K-Bank，一年365天隨時隨地可使用，只要客戶連上網，幾乎所有金融業務都可處理。看準這塊商機，韓國第3家沒有實體據點的純網銀Toss Bank，甫於10月開始營運。

根據全國人口數約5200萬的韓國正式統計，截至9月底，KakaoBank客戶數量為1740 萬，高於2020年底的1544 萬。至於K-Bank也有660萬使用戶，也高於2020年的219萬。

韓國銀行業跟著現代科技的腳步走是件好事，但轉型過程中最大的受害者之一，應該是當地老年人，因為這些族群中，有近7成還是使用現金交易，不習慣現在正夯的行動支付。同時，也有逾半數還是時不時，就會跑去實體銀行或ATM辦理提存款業務。

韓國媒體指出，韓國老年人現在對實體銀行一家一家關門歇業很苦惱，因為除了要學習如何用網路操作外，同時也要摒除自己對高科技的不信任感。