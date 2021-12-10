新冠肺炎在全球人均死亡率相當高的地區中，拉丁美洲最為嚴峻，「世界自由民主聯盟中華民國總會｣（世盟)主辦的「2021世盟拉美區域視訊論壇｣，以「新冠肺炎疫情對拉丁美洲的自由民主與經貿發展之影響｣為主題，於昨深夜至今凌晨在台北舉行。世盟理事長曾永權指出，為顧及經濟發展選擇，許多國家選擇與病毒共存，或許這將是一種趨勢。

曾永權指出，至今年11月，拉丁美洲已有4480萬人感染新冠肺炎，累計死亡病例達150萬例，占全世界死亡病例總數的30％，整體情況不容樂觀；泛美衛生組織(PAHO)統計資料顯示，拉丁美洲地區約有44％的人口已完全接種疫苗，而委內瑞拉和宏都拉斯等部分國家接種率仍不到25％，加速疫苗接種是應對新冠病毒最佳方式。

曾永權表示，經過這一年多來的防疫經驗，在新冠肺炎肆虐下鎖國、封城並非長久之計，目前多個國家為顧及經濟發展選擇與病毒共存，或許這將是一種趨勢。然日前新冠病毒出現新的病毒變異株「Omicron」，科學家預測傳染力可能比Delta病毒更強，甚至有可能降低目前的疫苗效果，目前BNT、莫德納及AZ等藥廠均已針對「Omicron」變種病毒進行疫苗研發，重新設計新疫苗以對抗變種病毒，期待早日能恢復正常的生活。

曾永權強調，面對新冠病毒，顯見人類生命力的脆弱，新冠肺炎疫情對自由、民主社會發出警鐘，歷經疫情的衝擊，它警告我們習以為常的自由正處在危險之中，我們切不可將自由、民主視為理所當然。

本次論壇拉丁美洲地區參與視訊的貴賓有： 墨西哥前大法官／世盟墨西哥分會會長郝雷奇、智利前國會議員／獨立民主聯盟秘書長／世盟智利分會會長沙拉貝里、哥斯大黎加前駐華大使／世盟哥斯大黎加分會會長阿爾華雷斯、前中美洲議會議員／世盟尼加拉瓜分會秘書長蘇阿瑞絲、烏拉圭前國會議員／參議院紅黨書記／世盟烏拉圭分會會長艾斯畢諾沙、阿根廷眾議院激進黨前書記／世盟阿根廷分會秘書長羅佩茲、厄瓜多基督社會黨前主席／世盟厄瓜多分會會長阿布哈，以及委內瑞拉前駐聯合國大使／世盟委內瑞拉分會會長阿克雷等。