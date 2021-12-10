身為當前聯盟官方年度MVP排行榜首與聯盟得分王，籃網明星前鋒杜蘭特本季確實很有機會囊括這兩個獎項，不過他的經紀人瑞奇克萊曼最近抱怨，杜蘭特太過淡泊名利，真正在乎的事情只有球隊贏球，壓根沒有想過要去爭搶這兩個獎項。

「如果杜蘭特感覺自己沒有按照正確方式打球，或是球隊沒有照著正確方式打球，就算他們贏球了，杜蘭特還是感覺深受困擾，」克萊曼表示，「這種感覺比起他並非聯盟年度MVP頭號候選人還要難過，因為他不看重MVP這份榮譽。」

克萊曼強調，這一切都是因為杜蘭特想要奪冠，「他有著內在的勝利驅動力，想在每次運球當中贏取勝利，也想在每場訓練當中獲勝，就算是跟他玩玩而已，他也想要贏，他是一個競爭心很強的人，喜歡勝利的感覺，也喜歡成為比賽大師。」

就算目前杜蘭特以場均28.4分，暫時位居聯盟得分王位置，身邊的人都要杜蘭特多拿點分數，但他就是聽不進去，克萊曼說：「所有他身邊的人，包含我在內，都希望他在第1節打得更有侵略性，可是就算我們怎麼說，他就是不在乎這些。」