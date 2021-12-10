中研院女研究人員確診，感染源待釐清，但因個案曾被Alpha老鼠咬到，因此也有人推估恐是因此而染疫。對此， 衛生福利部草屯療養院精神科醫師沈政男卻搖頭說，當然不是什麼被老鼠咬到染疫，但因男友採檢是陰性，顯示社區感染風險應該較低，他也呼籲大家別以為天下太平就任意群聚內用，畢竟內用是有感染風險的。

沈政男昨在臉書發文表示，中研院基因體研究中心出現一名確診者，染疫來源顯然是實驗室汙染，感染的病毒株應是Delta，至於Ct值的部分，中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳表示，個案的Ct值是23。

沈政男指出，這名個案在11月26日就發病了，那麼Ct值23其實算是符合，但感染來源當然不是什麼被老鼠咬到，因此染上Alpha變異株。

沈政男透露，個案的男友檢測結果是陰性，其實讓人覺得比較放心，因為男友早就處在可傳染期超過5天，因此如果現在是陰性，那應該就是陰性了。且如果個案的男友都沒有染疫，應該社區感染的風險也是比較低。

沈政男感嘆道，真的不要以為天下太平，沒事就在那邊群聚和內用，因為內用感染仍是一個風險，雖然先前幾例的Delta案例，都沒有傳出內用感染，但說真的，除非是很必要的社交聚會，否則日常三餐內用吃飯就趕緊吃一吃就好，想要聊天建議可以再找地方聊。不過，大家也不用太緊張，因為這例看起來造成社區感染的風險不高。