已故藝人戎祥的父親戎紹鑫昨(9日)在家中休息時突然休克，送醫後不治，令外界十分驚訝，而戎祥8年前驟逝，留下遺孀賴芊合，2016年賴芊合一度傳出有新戀情，與以色列籍男友交往還陪男方回家鄉，可惜不了了之，今年4月賴芊合受訪，坦言和洋男友分手後目前對感情態度冷淡，不急找新戀情，更坦言：「我再也找不到一個男人像他（戎祥）一樣。」

賴芊合23歲時就嫁給戎祥，夫妻倆生活幸福，未料8年前戎祥突然驟逝，2016年賴芊合爆出因為受傷掛急診，與外國男友的新戀情因此曝光，賴芊合也大方認戀，當時好友陳為民樂觀其成，被問到此事時獻上祝福，認為該男應是戎祥冥冥之中「安排」的，好讓賴芊合不會孤獨一人寂寞。

賴芊合如今忙拍戲，也身兼直播主等多重身分。（圖／翻攝自賴芊合臉書）

隔年賴芊合受訪，透露陪男友回家鄉，她直言其實自己此生難以忘記戎祥對她的好，但人生還是要走下去，希望能拋下「戎祥遺孀」這頭銜，重拾勇氣過新生活，而賴芊合近年除了忙開啟直播主事業，也獲民視重用拍戲，今年4月她受訪坦言工作讓她忙的不可開交，「加上之前與老外短暫而受傷的戀情，讓我對婚姻雖不至於心如止水，但真的是有點不動如山的淡漠！」

賴芊合說，戎祥過世後大家以為她很快就會再婚，但她其實相當享受單身生活，先前戎祥在世時，賴芊合就擁不少斜槓身分，不僅是好妻子，也是經紀人、貼身助理、帳房總管及司機數職，回憶過往，賴芊合說很感謝戎祥當時貼心陪伴，兩人共同成長，直說：「戎哥走後，我很難再談一段新感情，是因為我再也找不到一個男人像他一樣，可以在我的生命中扮演各種角色，而且每個角色都可以幫助我成長」。