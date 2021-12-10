尼加拉瓜於當地時間9日宣布中斷與台灣長期的外交關係，轉而與北京建交。對此，《路透社》分析指出，尼加拉瓜向北京投誠，承認中國共產黨主張的「一個中國政策」，不僅讓台北的邦交國日益減少，與台灣的決裂更是對美國的痛擊。

尼加拉瓜外交部在以西語與英語發表的聲明中指出，「尼加拉瓜共和國政府自今日起與台灣斷交，不再維持任何接觸與官方關係。中華人民共和國是唯一代表全中國的合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分」。

《路透社》認為尼加拉瓜與台灣的決裂，等於對美國的打擊。畢竟，在台灣與尼加拉瓜斷交之前，尼加拉瓜總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）和華府關係持續惡化已達數個月。

甚至，美國國務院同日才以利用進口與海關詐欺案，豐厚自己政治羽翼為由，對奧蒂嘉的國家安全顧問僚蒙卡達勞（Nestor Moncada Lau）實施制裁。

事實上，就在11月，美國總統拜登抨擊奧蒂嘉，指尼加拉瓜的總統大選根本就是一場「默劇」。因為，這位馬克思主義的游擊隊員，同時也是冷戰時期美國的對手雖然贏得第4度的連任，但他的政敵不是流亡海外，就是鋃鐺入獄。

《路透社》訪問熟習台灣外交情勢的人員，其指出由於華府對尼加拉瓜實施制裁，導致美國對於尼加拉瓜的影響力已消失殆盡；尼加拉瓜轉投入北京的援助與支持，實屬自然之理，讓人毫不意外。該名人士更指出，「顯然奧蒂嘉已經受夠了」。

隨著尼加拉瓜與台斷交，台灣僅剩14個邦交國，大部分在拉丁美洲與加勒比，以及少數小國。在尼加拉瓜之前，最被外界點名可能會與台灣斷交的莫過於宏都拉斯。

畢竟，在日前總統大選勝出的秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro），在競選期間曾表示要與北京建立外交關係。不過，她的幕僚已否認宏國即將與台灣斷交。

就在尼加拉瓜之前，台灣則是在2019年連續失去兩個邦交國，分別為索羅門群島與吉里巴斯。