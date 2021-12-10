北京日報用戶端10日報導，剛剛，中國外交部部長助理華春瑩在社交媒體推特上發文寫道：「中國同尼加拉瓜政府代表團正在天津舉行會談。」並配了一張中國與尼加拉瓜兩國的國旗圖。

稍早，就在尼加拉瓜政府宣布與台灣斷交後，中國常駐聯合國代表張軍在社交網站發文表示，「尼加拉瓜政府作出了一個順應大勢、合乎民心的正確決斷，我們表示高度讚賞。一個中國原則是國際社會普遍共識，不容挑戰！」

隨後中國外交部發言人趙立堅在微博上轉發這一消息，寫道：「大勢所趨」。