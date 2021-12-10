北京日報用戶端10日報導，剛剛，中國外交部部長助理華春瑩在社交媒體推特上發文寫道：「中國同尼加拉瓜政府代表團正在天津舉行會談。」並配了一張中國與尼加拉瓜兩國的國旗圖。
稍早，就在尼加拉瓜政府宣布與台灣斷交後，中國常駐聯合國代表張軍在社交網站發文表示，「尼加拉瓜政府作出了一個順應大勢、合乎民心的正確決斷，我們表示高度讚賞。一個中國原則是國際社會普遍共識，不容挑戰！」
隨後中國外交部發言人趙立堅在微博上轉發這一消息，寫道：「大勢所趨」。
北京日報用戶端10日報導，剛剛，中國外交部部長助理華春瑩在社交媒體推特上發文寫道：「中國同尼加拉瓜政府代表團正在天津舉行會談。」並配了一張中國與尼加拉瓜兩國的國旗圖。
稍早，就在尼加拉瓜政府宣布與台灣斷交後，中國常駐聯合國代表張軍在社交網站發文表示，「尼加拉瓜政府作出了一個順應大勢、合乎民心的正確決斷，我們表示高度讚賞。一個中國原則是國際社會普遍共識，不容挑戰！」
隨後中國外交部發言人趙立堅在微博上轉發這一消息，寫道：「大勢所趨」。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。