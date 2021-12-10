VMware Carbon Black Cloud是一個雲原生端點、工作負載和容器保護平台，使客戶能夠在AWS和混合雲環境中實現一致的現代化安全。透過每天分析超過一萬億次安全事件，VMware Carbon Black Cloud可主動發現攻擊者的行為模式並使防禦者能夠從世界任意地點做出即時回應和補救。

端點、工作負載和容器安全功能被統一到一個控制台和一個代理中，這樣基礎架構和資訊安全團隊就有了一個可以共同提高安全性的共用資訊源。

透過VMware Carbon Black Cloud，AWS客戶可獲得以下效益：

．雲原生端點安全，透過結合預防和自動檢測，保護企業免受當今精密攻擊的全方位影響。

．為現代化資料中心提供的高階工作負載保護，能夠更好地保護在虛擬化、私有雲和混合雲環境中運行的工作負載。

．企業級容器安全，為AWS和私有雲環境中從開發到生產的容器化應用提供持續的可見性、更強的安全性和合規性。