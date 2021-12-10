VMware Tanzu是一個用於在AWS和混合雲基礎架構上構建、運行和管理現代化應用的模組化應用平台。Tanzu為開發者和運營商提供一致的體驗，使他們能夠駕馭現代化應用和Kubernetes的複雜性，從而實現效率和規模。

Tanzu的核心是一個與上游一致的Kubernetes，因使用Cluster API進行部署和更新叢集而易於操作和維護。VMware作為AWS合作夥伴網路（APN）高階技術合作夥伴，客戶可以使用VMware Tanzu Labs的專家服務與團隊並肩工作，建立各項功能和程式，使其能夠顯示短暫和持續的變化。

透過Tanzu，AWS客戶可獲得以下效益：

．開發者對叢集的自助式存取，以及用於創建和維護容器的標準化且更安全的構建模型。

．針對pod存取、網路和安全的全艦隊（Fleet-wide）策略管理，能夠同時對數百個在任意地點運行的Kubernetes叢集以及多個不同Kubernetes叢集中的透用特定命名空間實施策略應用。

．全棧可觀察性，能夠以每秒超過一百萬個資料點的速度執行，以便對所有叢集和其中運行的工作負載的潛在異常情況進行更快的故障排除和智慧警報。