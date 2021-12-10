受惠於企業支出強勁反彈，以及來自雲端運算公司穩健的需求，博通（Broadcom）本季營收預測遠優於華爾街預期，並宣布將實施100億美元的股票回購計畫。

受此激勵，博通周四盤後股價大漲6.6%，報622美元。

隨著電信業擴大對5G通訊部署的投資，以及基於博通旗下寬頻事業持續掌握優勢，分析師本就看好近期內博通的射頻和無線晶片仍將迎來強勁的需求。

博通的大客戶包括智慧手機巨頭蘋果和三星電子。

此外，混合工作模式興起，以及在疫情期間企業迅速轉向雲端技術，使其數據中心和伺服器晶片的需求升溫，亦將為博通的營運增添火力。

執行長陳福陽（Hock Tan）在法說會上表示，上季企業需求大幅反彈逾30%，而本季半導體解決方案事業營收可望成長17%。

博通預估第一財季（截至1月30日）營收約為76億美元，遠高分析師預測均值72.5億美元。

該公司第四財季（截至10月31日）營收年增15%，為74.1億美元，優於分析師預期的73.6億美元。經調整後每股盈餘為7.81美元，亦超出市場預期的每股盈餘7.77美元。

以部門來看，第四財季基礎設施軟體部門營收年增24%，達到17.7億美元。半導體解決方案部門營收年增76%，為56.34億美元。

博通表示，新的股票回購計畫有效期間到明年底。