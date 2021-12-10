受到新冠肺炎疫情擔憂的影響，歐股周四連二跌。高估值的科技股繼續下跌；另外受到油價下跌拖累，能源股下挫。

周四泛歐Stoxx 600指數收跌0.37點或0.08%，為476.99點，指數延續了本周上下波動的行情。市場仍然在擔憂，新發現的Omicron變種病毒可能會延緩經濟復甦。

國際貨幣基金周四警告，此波傳染病造成的損失，可能比預估得高更多。此番發言似乎削減了輝瑞/BNT在周三樂觀評論帶來的信心，輝瑞指出第三劑疫苗能有效對抗Omicron病毒。

油價下跌，拉下能源股表現。中國兩家房地產開發商的評級遭調降，加深了市場對中國經濟健康狀況的擔憂。

英國石油、荷蘭皇家殼牌、法國的道爾達(Total)皆下跌在0.6%至1.5%之間。

科技股再度下跌，跌0.8%。在本周五美國公布通膨資料之前，市場轉趨保守，投資人轉進防禦性股票。

荷蘭合作銀行指出，歐洲央行在下周可能會維持通膨為暫時性的立場。

德意志銀行跌3.4%。華爾街日報引述消息人士報導，美國司法部認為，德銀沒有對司法部回報該行資產管理部門的永續投資業務之內部投訴，違反之前與司法部的和解協議。

義大利最大的裕信銀行大漲10.8%，該行公布新財測目標，在2024年前每年淨利成長10%。

波蘭時尚零售商LPP在公布第三季業績優於預期之後，股價大漲14.7%。

法國電力公司(EDF)跌2.0%，媒體報導稱法國政府正在計畫限制電價上漲的影響。

食品快遞公司Deliveroo和Delivery Hero皆下挫。歐盟執委會發布新規則，賦予線上平台的工作人員能擁有更好的社會權利。