不少愛車男性平時沒事時就喜歡洗車，把愛車當成第二個老婆在照顧。日前有網友分享一張洗車照，只見車乾淨到幾乎隱形，讓不少人驚呼連連，在網路上引發討論。

網友在臉書「爆廢公社公開版」分享一張洗車照，只見一輛汽車底下還殘留洗車後的泡沫與水灘，但由於車被洗的太乾淨，導致車身形成鏡面效果，與周遭景色融為一體，若未看到照片中間的前輪，幾乎難以發現那裡其實有一輛車，讓原PO不禁表示「是要多乾淨？」

車底下殘留洗車後的泡沫與水灘，車身被洗的太乾淨，形成鏡面效果。(圖翻攝自/臉書/爆廢公社公開版)

不少網友佩服的表示「很強欸！我看到輪胎才發現是一台車」、「看好久才看出來是車子反射」、「要非常仔細的看，誇張到已經像一面鏡子」、「我看了5分鐘之後才反應過來！我還以為地面是有多乾淨」、「以為中間是水溝之類的，才發現是鏡像」、「想弄成一台隱形車，輪子卻露餡」，還有人解釋「有打過臘做過美容，黑車當然簡單可以變鏡子，角度問題」。

洗車看似容易，但仍有不少細節要注意，根據《愛車褓母》介紹，洗車前需「冷車」，等待車子冷卻再清洗，以免車身因溫度高而乾掉形成水漬；噴灑藥水和預洗，其中預洗能軟化車身上泥沙，降低刮傷烤漆的可能性；初步沖洗後再「正洗」，建議將車分為上半部與下半部清洗；高壓沖水完後，就可進行擦乾與保養的動作。