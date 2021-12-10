新北市法制局抽驗市售11款抗菌布口罩，結果有2件不符合國家抗菌標準，8件商品標示不符規定，至於甲醛及可遷移螢光劑檢測則全部合格。其中不符合國家抗菌標準的廠商1家在新北已要求下架，另1家在北市，已移由北市政府做後續處理，請他們下架日後不繼續販售。

消保官鍾佳儒認為，抗菌布口罩的價格跟抗菌力未必有顯著相關性，舉例北市廠商出產的布口罩一個要299元，代表未必越貴越好，但便宜也不見得能達到我們的要求。

法制局吳宗憲局長指出，由於機能性紡織品通常係無法目測了解其標榜的效能，消費者不易直接從產品的外觀及觸感來辨別產品的功能，消保官身為消費權益的捍衛者，更應替民眾好好把關；本次抗菌性檢驗依CNS 14945「一般用途抗菌紡織品性能評估」進行，係評估標榜抗菌性能紡織品「減菌率」，以金黃色葡萄球菌（革蘭氏陽性菌）和肺炎桿菌（革蘭氏陰性菌）作為代表菌種，測試時係將定量菌液接種在標榜抗菌的紡織品上，觀察經過一定時間後細菌能減少多少。根據本標準，抗菌性紡織品減菌率至少應達到99％。

鍾佳儒說明，經全國公證檢測結果，11件樣品的甲醛及可遷移螢光劑檢測皆符合標準，但有2件不符合國家抗菌標準，其中1件樣品竟測出肺炎桿菌數沒有顯著減少，抗菌效果令人存疑。另再經本府經濟發展局依據商品標示法及服飾標示基準進行標示查核，8件樣品的商品標示不符，包括無標示生產國別、尺寸或尺碼、纖維成分或填充物成分及洗燙處理方法等。

鍾佳儒說，本次市售11款抗菌布口罩的抗菌性檢驗結果，已請抗菌檢測不符合之製造廠商先行下架，並由新北市經濟發展局或移請業者所在地其他縣市依據商品標示法及相關規定進行查處輔導改正。