台中市府工策會邀請台中市學生團體勁歌熱舞，拉近與民眾的距離，讓更多年輕朋友認識台中市十大伴手禮。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

今年參加十大伴手禮競賽的前百大商品，不少第一次參賽的店家來勢洶洶。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

每年參加台中市十大伴手禮，活動一年比一年創新，參賽產品一年比一年優質。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

選出你的口袋名單！「2022第13屆台中市十大伴手禮」現場票選活動將於11日起連兩天在市民廣場舉行，從上午10時至下午4時開放民眾現場投票，除壓軸出爐的「十大伴手禮首獎」店家，工策會也設有金口碑獎、最佳現場人氣獎、最佳網路人氣獎、最佳新人獎及好禮標章認證，歡迎民眾踴躍到場投票。

台中工策會將於11日、12日兩天於市民廣場將展售第13屆台中市十大伴手禮經過專家評選，嚴謹遴選出的前百大優質伴手禮。

台中市工商發展投資策進會在台中購物節系列活動「2021台中糕餅伴手禮任我PAY」快閃登場，力邀請中台科技大學同學動感熱舞嗨翻全場，齊呼口號邀請民眾「歡迎大家來投票！」

台中市工策會總幹事黃于珊表示，上半年受疫情影響，工策會在推動伴手禮相關活動側重社群行銷等線上宣傳管道，目前隨著疫情趨緩，搭配台中購物節系列實體活動，讓各商圈都熱鬧滾滾。

工策會今年首次規畫舉行多場商圈快閃活動，包括東勢客家文化園區、市民廣場、太平長億夜市、大里內新市場以及豐原廟東商圈，邀請台中市學生團體勁歌熱舞，拉近與民眾的距離，讓更多年輕朋友認識台中市十大伴手禮。

台中購物節將於9日截止，台中市十大伴手禮於周末接力登場，每年參加台中市十大伴手禮都能發現活動一年比一年創新，參賽產品一年比一年優質。

「台中的烘焙產品揚名海內外，今年參加十大伴手禮競賽的前百大商品，看到不少第一次參賽的店家來勢洶洶」，黃于珊強調，知名老店也不遑多讓，推出新產品展現老店的品質與創意，用品牌力創造競爭力。

台中市為糕餅之都，不只糕餅遠近馳名，今年地方農漁會強棒出擊，共有四項農特產伴手禮躋身百強，受疫情「宅經濟」興起的拌麵商品更不在少數，口味上各出奇招，店家在麵體造型也各有巧思，來自台中的拌麵還紅到國外去。

黃于珊指出，台中是歷史悠久、文化底蘊深厚的城市，新舊文化融合下，至今仍保有編織、雕刻、木作、金工、漆器等傳統工藝產業，今年非食品組有很多新創、文創店家，將台中的特色發揮在產品上，兼具美觀實用又充滿台中味，更曾登上國際舞台，外縣市或是海外的朋友，收到充滿台中味的伴手禮，送禮送到心坎裡。

因應Omicron變種病毒疫情，市府持續密切觀察，配合中央防疫措施做好整備，防疫期間，請參加現場活動民眾配合全程佩戴口罩，勿邊走邊吃，面對病毒不能鬆懈，全民最好防疫準備，今年十大伴手禮強強競爭，票選活動精彩可期，防疫也要滴水不漏。