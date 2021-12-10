受台大社工系系學會邀請、台大學生輔導處協辦，紀錄片《1819》7日晚間在台大公映，南崁高中學生黃斌(左一)與擔任導演的中央大學學生陳毅合影。(陳毅提供／李侑珊台北傳真)

受台大社工系系學會邀請、台大學生輔導處協辦，紀錄片《1819》7日晚間在台大公映。(陳毅提供／李侑珊台北傳真)

紀錄片《1819》近日在台灣大學公播放映，中央大學學生導演陳毅在座談會表示，現在早已不是什麼年紀才能作什麼事的時代，很多的框架跟設限都是可以打破的，鼓勵所有大學生築夢踏實，且突破升學還有既定社會框架，及早探索自己的理想與想做的事情，相信大家都能找到自己適合行走的路線。

受台大社工系系學會邀請、台大學生輔導處協辦，紀錄片《1819》7日晚間在台大公映，團隊期盼，藉此機會，能讓台大的學生看見個體在升學體制裡的模樣，並反思制度帶來的影響、可以用什麼方式破除框架，並照顧自己的身心靈。

紀錄片《1819》由大學生導演陳毅執導，拍攝南崁高中學生黃斌的生活日常，耗時兩年的蹲點記錄，面相多元，全片曾在台積電青年築夢計畫中奪下優勝，也在flyingV募資50萬達標，今年5月還在影城舉辦首映記者會，找來黃子佼主持，讓這部紀錄片受到更多的關注。

陳毅表示，收到台大社工系的邀約時非常驚訝，覺得這部紀錄片在台大播放，是一件很特別的事。

陳毅笑說，以自己高中時倒數前3名的成績，根本不可能考上台大，但至少還能在台大播放紀錄片，人生的際遇跟轉折是很大的驚喜。

陳毅提到，紀錄片《1819》是一部幸運的作品，日前已在公視第三台播出，也在公視＋、CATCHPLAY＋等串流平台上架，想看這部片的觀眾可以用自己方便的方式收看。

陳毅指出，18歲那年接觸紀錄片創作，從此改變了自己的一生。他鼓勵在場的大學生，現在早已不是什麼年紀才能作什麼事的時代，很多的框架跟設限都是可以打破的，要找到自己適合行走的路線何其容易，但一定要及早開始進行探索。

在場觀影的台大政治系學生吳聖鵬是導演的國中同學。他表示，從國中時就知道陳毅很會寫作，也買了他的書，沒想到他會從書籍作者變成一位導演。

吳聖鵬提及，在成長過程中，學生都會面對到徬徨、不知所措以及對未來的不確定感，而紀錄片《1819》不僅讓我們從旁觀者的角度來參與別人的生活，更多的是回想起自己在邁向成長時的回憶，雖然對未來感到不安，但仍舊毅然前行，將這個時期所經歷的一切化作我們成長的養分。