教育部首度舉辦「高中生氣候變遷學習營隊」競賽，所有獲獎師生團隊合影。(教育部提供／李侑珊台北傳真)

教育部首度舉辦「高中生氣候變遷學習營隊」競賽，全國共14組學生團隊參賽，最後評審依據主題性、氣候行動內容、創新度等面向評選出前3名，冠軍為桃園高中的「碳息『毒』『衣』無二的秘密」，竹東高中的「逆轉我們的未來」獲得亞軍，錦和高中的「一『碳』『救』『境』」獲得第3名。各組帶隊老師票選出的最佳人氣獎，則由桃園高中的「碳息『毒』『衣』無二的秘密」獲獎。

在各團隊表現方面，桃園高中吳嘉芳老師帶領的團隊以「碳息『毒』『衣』無二的秘密」為主題，以「快時尚」的角度切入氣候變遷議題，看見快速時尚的過度生產與消費對地球產生的傷害，發想出獨具特色的「二手衣物交易平台」。

桃園高中小組對於平台推廣、資金運用及獎勵機制有全面性的考量，獲得評審老師及各組帶隊老師的青睞，榮獲第一名及最佳人氣獎兩個獎項，奪得亮眼佳績。

第2名由竹東高中葉鈞喬老師領軍的團隊奪得，以「逆轉我們的未來」為主題，列出4大環境議題，逐一提出氣候行動，並將高中學習領域與氣候變遷作連結。第3名則由錦和高中張元馨老師領軍的團隊獲得，以「一『碳』『救』『境』」為主題，結合照片及隨手可得的產品介紹碳足跡，分析臺灣推動碳足跡情形，最後提出氣候行動企以改善現況。

此外，「2021台灣氣候行動博覽會」3日至5日於高雄駁二特區辦理營隊師生也共襄盛舉，教育部與眾多機關、民間團體及學研領域共同策劃博覽會展覽攤、產業論壇、公民論壇與青年論壇，在台大及台師大教授的引領下參觀學習，體驗國內最大型的氣候變遷博覽會，並著手規劃屬於青年世代的氣候行動。

教育部指出，參與的高中教師平時參與氣候變遷相關社群，對氣候變遷的科普知識非常關心，面對教育部108課綱探究與實作的課程規劃，也特意帶領3到4名學生一起參與本次氣候變遷學習營隊，期待設計出不同凡響的教學模組，也讓參與的學生帶回所見所聞，分享給其他同學關於氣候變遷的新知。

台師大葉欣誠教授認為，近年教育部加強推廣氣候變遷教育，從大學延伸到中小學，而高中是大學與國中小之間的介面，學生的知識也相對成熟，所以在氣候變遷教育的推廣上扮演關鍵的角色。

教育部表示，後續也將與各學科中心與地方教育行政單位加強合作，透過各種管道推播氣候變遷教育，並在高級中等以下學校推廣融入學科教學，不但提供知識，也要帶動學生積極參與氣候相關行動。