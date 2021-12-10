中研院公布年度「人文及社會科學學術性專書獎」得獎名單，共5本專書獲獎，其中2本中文著作、3本英文著作。(中研院提供／李侑珊台北傳真)

中研院公布「人文及社會科學學術性專書獎」，今年度得獎結果多結合時事，像是台大外文系教授陳重仁，自19世紀英國維多利亞時期疾病感染的醫學論述，反思疫情肆虐的當下；美國911事件屆滿20周年，成功大學外文系副教授廖培真，關注此後相關議題的歷史小說等，以離散多元與多元族裔的視角詮釋著作，成為本屆最年輕得獎者。

今年共有44件作品申請獎項，共5本專書獲獎，其中2本中文著作、3本英文著作，每位得獎者獲頒新台幣60萬元及獎牌1面。

在得獎結果方面，有鑑於新冠疫情肆虐，全球正面臨百年大疫，台大外文系教授陳重仁撰寫《維多利亞的感染：維多利亞文學想像的風險與社會控制》一書，探討19世紀英國維多利亞時期疾病感染的醫學論述，如何改變文學的書寫慣性，並揭露技術限制下的無知與偏頗。

美國911事件迄今屆滿20周年，成大外文系副教授廖培真《後911歷史小說與架空歷史小說：記憶的跨國性與多向性》，關注事件之後出版的歷史小說與架空歷史小說，如何以隱晦、迂迴的想像方式呈現此事件，並以離散與多元族裔的視角詮釋，凸顯911的複雜面向。

廖培真是本屆最年輕的得獎者，她表示，本書研究主題源於過去攻讀台大外文系博士時，在課堂上受到時任中研院歐美研究所特聘研究員李有成的啟發，因此投入於後911、南亞離散及弱勢族裔等相關研究。

本年度獲獎書籍主題不僅與時事相關，獲選的5本學術性專書當中，有的著眼於「戲曲」，如中研院歷史語言研究所退休研究員李孝悌所著《中國現代的戲曲、社會與政治》，之所以獲得評審青睞，在於該書藉由近代中國戲曲改革運動，以及當年大量的《申報》廣告資料，探討戲曲、城市及空間的關係，並追溯從晚明到文化大革命期間，長達400到500年演劇活動的奇特歷程，為一絕佳的大型個案研究。

有從跨國企業的角度，探討中美關係者，像是台灣師範大學歷史學系教授吳翎君撰寫《美國人未竟的中國夢》。此書從企業、技術及關係網絡，探討1870年代以後，美國人在中國的企業經營、技術轉移與國際合作等課題。

也有以天主教聖樂在中國大陸發展歷程為主題的專書，如輔仁大學教育領導與科技發展學士學位學程副教授洪力行所著《詠唱的祈禱》，評審認為，該書橫跨音樂學、宗教學、歷史學、傳教史與儀式研究，運用大量的文獻史料，論證嚴謹，成果扎實而具原創性，彌補中國大陸天主教聖樂早期發展史的空白。