越南廠復工後，隨著產能恢復越來越好，製鞋業者11月營收較10月大幅回彈，豐泰(9910)月增高達48.8%、志強-KY(6768)月增124%、鈺齊-KY(9802)月減6%，寶成(9904)雖尚未公布，但預期也是會大幅成長。在全球疫苗接種率攀升，消費者重返零售店面及休閒場所，邊境也可望重啟，都將挹注運動服需求，加上歐美庫存不足，2022年運動休閒產業訂單前景受到法人看好，製鞋廠的獲利表現備受期待。

疫情期間各個配送/服務中心快速擴張、供應鏈數位化轉型加速，品牌及零售商如今的新品推出可更輕易搭上市場風潮。目前在全球疫苗施打率漸增，後疫情時代門店數將穩定成長，將有利實體店客流量吸引消費者支出，而利潤率較高的品牌可透過空運增加緊急出貨量，短期減輕庫存短缺影響。2022年全球運動品牌Nike(美)、Lululemon(加)市佔率可望持續提升。

隨著疫苗施打率漸高，民眾重返工作崗位和疫情受控，歐美塞港以及物流瓶頸，可望漸漸緩解。在今年第3季越南疫情突然嚴峻，造成製鞋業東南亞的供給暫停，也會在疫苗施打率變高的情形下，風險將會降低。在供應鏈困境舒緩後，製鞋業廠生產復甦將較為穩健，加上每年的擴產計畫，法人預期，2022年獲利表現值得期待。

豐泰11月合併營收67.48億元、年增19.3％，創同月新高的紀錄。11月稅後盈餘6.91億元，EPS 0.78元，前11月稅後盈餘37.56億元、年減15.79％，EPS 4.26元，低於去年同期的5.06元。

志強-KY11月合併營收10.97億元、年減1.42％，若以美元計價、年增2.15％；前11月合併營收110.44億元、年減10.27％，若以美元計價，年減5.25％。

鈺齊前11月合併營收138.98億元，年增40.74％，以美元計價年增48.85％，超越疫情發生前的2019全年營收高峰128.42億元。