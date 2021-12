戰遊網 (Wargaming.net) 今天正式宣布,旗下《戰艦世界》(World of Warships)與家用主機《戰艦世界:傳奇》(World of Warships Legends)將於12月11日至12月12日舉行聖誕節慈善直播,24小時的直播盛會將帶來稀有艦艇和獨特商品的慈善拍賣會,互動遊戲和問答,慈善挑戰,特別嘉賓以及獎勵贈送等一系列精彩內容。直播期間《戰艦世界》加值商店將上架一個特殊的「救助兒童會」慈善組合包,收益則將全額捐贈給國際慈善組織《救助兒童會》 (Save the Children)。

聖誕節慈善直播將於台灣時間12月11日凌晨1點至12月12日凌晨1點舉行,屆時玩家可以收看直播,拿獎勵跟捐款做公益,所有善款將全數捐贈給國際慈善組織《救助兒童會》 (Save the Children)。《救助兒童會》是一個為兒童權利奮鬥的獨立的國際慈善組織,為受到貧困、疾病、不公和暴力威脅的兒童尋求最佳的解決方案,工作領域包括兒童教育、兒童保護和兒童健康等。聖誕節慈善直播是《戰遊網》與《救助兒童會》延續

合作的企劃之一,而《戰遊網》社群在過去幾年合作中總募集了超過88,000美元。

直播期間,《戰艦世界》加值商店將上架一個特殊的「救助兒童會」慈善組合包。內容包括稀有的遊戲內慈善圖樣和一些消耗性迷彩。組合包的收益將全額捐贈給救助兒童會基金,而《戰艦世界》也將捐出等額款項。

《戰艦世界》全球產品總監Sergey Vorobyev表示:「我們很感謝有這個機會跟榮幸能協助我們的慈善合作夥伴《救助兒童會》,用行動去支持和保護那些需要的人。希望藉由舉行聖誕慈善直播來結合《戰艦世界》社群玩家的力量來一同行善和傳播歡樂。」

《救助兒童會》科技行銷創新合作關係資深顧問Ettore Rossetti表示:「我們非常興奮能再次與《戰遊網》和熱情的社群玩家合作,謝謝他們總是用行動來支持我們努力耕耘的項目。」