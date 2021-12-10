專業絕緣材料大廠鉅橡（8074）11月合併營收新台幣1.21億元，較上月與去年同期成長24.4％、16.9％，累計1-11月合併營收12.6億元，年增率13％，隨著兩岸PCB總產值以雙位數成長表現，公司全年合併營收亦將以此脈絡發展。

鉅橡11月合併營收1.21億元，係消費性電子隨著全球供應鏈短缺和交期遞延情況改善，PCB供應鏈啟動備貨需求，且受益高階應用需求擴增，帶動公司高階製程的PCB墊材，以台灣為生產基地的出貨量增長，加上美耐板業務，因取得防火等正字標記，綠建材標章與防火建材等相關認證，亦創新研發特殊功能性板材應用，墊高產品競爭優勢，訂單穩健成長中，受益兩大業務挹注，推升11月合併營收月增24.4％、年增16.9％雙成長。

今年因全球疫情趨動消費性電子，5G手機、平板、NB、PC與穿戴式裝置高階產品的出貨成長，加上5G應用和半導體發展需求等商機，推動PCB廠積極投入高階製程，加速產業升級，受益兩岸PCB產業總產值以雙位數成長表現，加上公司跨足建材市場，產品多元佈局有成，推升鉅橡累計1-11月合併營收12.6億元，年增率13％。

展望全年，鉅橡致力於優化產品組合，並積極提升產能利用率，以期效益極大化，提高獲利表現，隨著PCB業者回台投資，並專注高階領域，投資擴產需求，將帶動公司新的營收成長動能。