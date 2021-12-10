尼加拉瓜與我國斷交！行政院院長蘇貞昌今天出席原住民族委員會成立25周年活動前受訪時表示，大家都可以看到中國大陸用盡各種方式孤立台灣，全國更要團結，讓台灣不要被孤立，希望全國同胞都能夠支持政府，雖然一方面被孤立但相對，有相同民主、自由價值很多國家都越來越重視台灣。

而針對連續30多天未傳出本土案例，昨天卻傳出有實驗室研究人員本土確診，對此，蘇貞昌說，昨天發生突發狀況，在第一時間有跟他報告，也馬上讓總統知道，第一線研究人員為了防疫在研究室面對不可知的風險，應該針對努力的同仁予以支持，但如果還有哪些地方要加強的，也都要整個來查清楚來加強。

蘇貞昌提及，昨天也立刻匡列，那匡列後也立刻進行採檢，「幸好都是好的結果」，也會進一步就發生的原因、應對作為等都會要求到位。

針對有媒體報導指出蘇貞昌在參選新北市市長期間曾經使用過網軍，蘇貞昌強調，競選的時候覺得沒有去用資金做這種事；針對近期遭質疑政府動用網軍一事，他回應，行政院依正常的預算編列程序、誠心誠懇的向國人同胞報告，讓人民知道政府在為你做什麼，也讓人民一起配合。

總統蔡英文今天也參加此活動，但面對媒體提問尼加拉瓜斷交等事並未回應。