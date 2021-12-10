國道三號北向和美路段，上午發生小貨車不明原因起火燃燒，駕駛機警停靠路肩，與乘客跳車幸運逃生；小貨車陷入火海燒個精光只剩車架。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

國道三號北向191.6公里處和美路段外側路肩，10日上午8時06分發生自小貨車不明起火燃燒，小貨車駕駛緊急將車停在路肩，與乘客趕緊跳車逃生，車輛隨即陷入火海，火速燒個精光，只剩下骨架。

根據警方初步了解，55歲陳姓駕駛，駕駛小貨車載運園藝除草機件，由快官交流道進入國道三號，行經該路段，陳男從後照鏡察覺後車斗冒煙並有火苗燃燒，立即停車待援，車輛隨即陷入火海。

小貨車因不明原因起火燃燒，國道七隊勤指中心旋即指派巡邏車前往警戒，並通報彰化縣消防局派遣水車及救護車前往協助處理。因現場火勢猛烈，員警考量行車安全，暫時封閉外路肩及外線車道，俟事故車輛火勢撲滅並降溫後，續交由彰化縣消防局鑑識調查。

國道七大隊呼籲，駕駛朋友平時即應注意車輛保養工作，如果為車齡較高的車輛，尤應加強保養及定期檢驗。另外，在上路前亦應再次行前檢查，尤其行車安全至關重要的「五油四燈三水」，五油：燃料油、機油、動力方向油、煞車油、變速箱油，四燈：頭燈、方向燈、煞車燈、倒車燈，及三水：水箱水、電瓶水、雨刷液等，務必詳細巡檢，以降低車輛故障機率。