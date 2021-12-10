國道三號北向191.6公里處和美路段外側路肩，10日上午8時06分發生自小貨車不明起火燃燒，小貨車駕駛緊急將車停在路肩，與乘客趕緊跳車逃生，車輛隨即陷入火海，火速燒個精光，只剩下骨架。
根據警方初步了解，55歲陳姓駕駛，駕駛小貨車載運園藝除草機件，由快官交流道進入國道三號，行經該路段，陳男從後照鏡察覺後車斗冒煙並有火苗燃燒，立即停車待援，車輛隨即陷入火海。
小貨車因不明原因起火燃燒，國道七隊勤指中心旋即指派巡邏車前往警戒，並通報彰化縣消防局派遣水車及救護車前往協助處理。因現場火勢猛烈，員警考量行車安全，暫時封閉外路肩及外線車道，俟事故車輛火勢撲滅並降溫後，續交由彰化縣消防局鑑識調查。
國道七大隊呼籲，駕駛朋友平時即應注意車輛保養工作，如果為車齡較高的車輛，尤應加強保養及定期檢驗。另外，在上路前亦應再次行前檢查，尤其行車安全至關重要的「五油四燈三水」，五油：燃料油、機油、動力方向油、煞車油、變速箱油，四燈：頭燈、方向燈、煞車燈、倒車燈，及三水：水箱水、電瓶水、雨刷液等，務必詳細巡檢，以降低車輛故障機率。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。