奇美醫學中心與健保署南區業務組合作首辦「虛擬健保卡兒科示範門診」，兒科部醫師操作虛擬健保卡。（奇美醫學中心提供／曹婷婷台南傳真）

2020年新冠肺炎疫情爆發後，影響民眾就診不便及不敢就醫等顧慮，奇美醫學中心與健保署南區業務組辦理「虛擬健保卡兒科示範門診」，民眾下載健保快易通App，在家長手機綁定小朋友虛擬健保卡、產生虛擬健保卡QR Code，用手機就可幫小朋友掛號、看診、領藥及自助繳費，零接觸就醫，降低就醫風險。

奇美醫學中心指出，配合健保署推動「虛擬健保卡」試辦計畫擴大運用，綁定小朋友的虛擬健保卡，看診將不用讀取實體健保卡，也可透過授權機制，授權給異地家屬或陪病者，保留完整使用紀錄。就診後，搭配醫指付App線上繳費或自助繳費機(google pay、apple pay、samsung pay皆適用)，帶著手機就可進行掛號、看診及領藥等就醫流程。

奇美醫學中心醫療事務室主任施貞伶指出，「虛擬健保卡」除降低實體卡毀損、讀卡機故障、照片難辨識恐遭冒用、卡片讀寫速度慢等風險，醫師透過掃描虛擬健保卡QR Code連結病人雲端藥歷，了解病人就醫資料，降低重複用藥和檢查風險，減少醫療浪費。此外，透過視訊、門診和科技結合虛擬健保卡，在遠距醫療、居家醫療及視訊診療門診上，減輕民眾就醫成本也減少接觸機率，更減輕醫療人員壓力。

健保署南區業務組組長林純美說明，考量民眾下載健保快易通App與開通虛擬健保卡方便，健保署南區業務組派員駐點於奇美醫學中心兒科部診區，協助家長下載健保行動快易通App和快速開通綁定小朋友虛擬健保卡。目前周一至周五每日上午08：30至中午12：30有駐點人員協助，未來規畫擴大為兒科部門診全時段。

家長可攜帶身分證件和小朋友健保卡，同時出示能證明家長與小朋友關係的戶口名簿或兒童健康手冊，經健保署駐點人員協助取得行動裝置認證，再由爸爸或媽媽其一手機申請虛擬健保卡後，再授權給父母，授權期間可依需求彈性設定，到期後，重新授權即可。