no thoughts, just work pic.twitter.com/jf17m1ntHi — Utah Jazz (@utahjazz) December 10, 2021

爵士中鋒戈貝爾這次確實表現完全壓過七六人中鋒恩比德！靠著戈貝爾拿下17分、21籃板及2火鍋，爵士10日在客場以118比96輕取七六人，搶下最近的6連勝，西區排名依舊穩居第3，反觀七六人則是無奈中止3連勝，恩比德還被吹技術犯規。

打完上半場，爵士61比54領先地主七六人，但在第3節，恩比德腹部受傷退場治療，也讓爵士逐漸擴大領先差距，打到比賽還剩7分21秒，爵士99比81大幅領先，七六人只能趕緊把治療完畢的恩比德換回場上，期望差距不要再被擴大。

恩比德雖領軍打出5比0追上，可是爵士馬上回應9比0，轉眼擴大領先到20分以上，恩比德眼見已經追趕不上，竟然因為不滿裁判尺度，直接當面痛罵裁判，換來1次技術犯規，七六人只能趕緊把他換下，反正場上勝負幾乎早已底定。

爵士除了戈貝爾凶狠內線攻守表現，米契爾也拿全場最高22分，波達諾維奇與懷塞德各有14分，克拉克生與英格利斯各有11分，康利與蓋伊各有10分；七六人以恩比德19分、9籃板表現較佳，塞斯柯瑞18分，托必亞斯哈里斯17分。