鍋物大戰一觸即發，王品集團聚北海道鍋物、青花驕、和牛涮、尬鍋等四大鍋物品牌，今（10）日起聯合推出「10天吃4鍋，再享1折吃4鍋」、「票選最愛鍋物品牌抽餐券」、12／20起再加碼推出「ㄍㄨㄛ」同音享單客套餐88折優惠，火鍋控吃鍋還可拿好禮。

接近年末，各種聚會聚餐的場合也變多，王品集團4大火鍋品牌，200款鍋物、31家門店，滿足各種聚餐需求，從網路口碑之星票選第一名的聚北海道鍋物、全台獨創青紅鴦雙鍋-精品麻辣鍋青花驕、和牛火鍋吃到飽領導品牌-和牛涮，還有新品牌台式雞湯火鍋-尬鍋，個人鍋物套餐、共享鴛鴦麻辣鍋，還有和牛吃到飽、蔬食飲料及自助吧，想吃什麼鍋，來王品集團通通有。

王品旗下四大火鍋品牌，200款鍋物，31間門店，於12／10-12／19祭出「10天吃4鍋，再享1折吃4鍋」優惠，登入王品瘋美食會員，結帳金額各滿500元(含)以上，即可獲得4個品牌的雙人指定套餐1折券，像是聚北海道鍋物的1KG雙人牛豬雙拼瀑布聚、青花驕雙人青花宴、和牛涮極上和牛套餐兩份、尬鍋雪花牛肉剝皮辣椒雞兩份通通享1折。

另外，2022／1／21日前至各4大火鍋品牌內用，可參加最愛鍋物品牌票選，1月底將抽出12位得獎者，贈送鍋物餐券乙張，總價值超過1萬元。

姓「郭」的人有好康了，12／20~12／31鍋家人耶誕、跨年站出來，名字裡有「ㄍㄨㄛ」、「ㄍㄨㄛˊ」、「ㄍㄨㄛˇ」、「ㄍㄨㄛˋ」同音的顧客，王品4火鍋品牌消費單客套餐享88折優惠。不姓郭、名字沒有國的消費者，也不必失望，只要跟店裡的鍋物競選小旗拍照打卡，就可獲得和牛餃丸三兄弟、鮮蝦、雞腿肉…等好禮，讓愛吃鍋的人也能大飽口福。