台北市長柯文哲。（摘自柯文哲YT）

中研院P3實驗室有女研究人員感染新冠肺炎，台北市長柯文哲10日宣布，北市7個篩檢站即起恢復整天作業、不限名額，把篩檢量擴大，他也提醒全台灣有在處理新冠肺炎的P3實驗室，要清查一遍到底有幾個，實驗室人員疫苗有沒有打滿，甚至還要測抗體，處理危險病毒的單位應該特別注重。

柯文哲今早主持防疫記者會，他指出，案16816在11月26日有症狀馬上做PCR，就不會造成我們今天要在這開記者會，過去14天足跡不得了，整個北市掃到一半，所以實驗室的人員訓練、要求與SOP遵守一定要做到。

柯文哲說，該染疫女研究人員在台北市趴趴走，所以凡是有出現頭痛、發燒、流鼻水、味覺喪失等症狀的民眾，就去醫院急診看病，由醫生來判斷，必要就做PCR，北市7個篩檢站從今天起整天作業、不限名額，把篩檢量再擴大。

他呼籲民眾，沒有疫情的情況下，送百元禮券才肯來打疫苗，勸大家還沒打2劑的快去打，打疫苗不是保護自己，更重要是保護別人，從女研究人員個案來看，打過2劑莫德納CT值才15，有打過疫苗雖然沒有百分之百不會感染，但從實驗數據看起來90％還是有效。