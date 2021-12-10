外送員在車牌貼上黑色膠帶，把原本的字母C更動為Q，被路人揭穿。（翻攝自爆料公社）

太扯！一名男騎士日前在路上撞見一名熊貓外送員機車車牌「怪怪的」，仔細看車牌為「EQQ」，但伸手輕輕一撥車牌上第二個「Q」，竟瞬間掉下黑色絕緣膠帶，Q則還原成字母「C」。文章曝光引起網友熱議。

一名男騎士在臉書社團《爆料公社》貼文，控訴遇上一名變造車牌的熊貓外送員，透過影片可見，原PO走向一輛裝有熊貓外送箱的機車，車牌前三字為EQQ，下一幕畫面中，原PO伸出手指輕輕撥動最後一個字母Q，隨即掉下黑色一塊絕緣膠帶，車牌則露出原本的面貌「EQC」。

原PO說，如果「EQQ」車主收到罰單的話，一定要找偽造者「EQC」車主討，也透露先前去新北市中和分局秀山派出所報案時，員警一度回覆「此案僅能由被偽造車主提出告訴」，讓他相當不解，但事後派出所所長又回電，指當初恐有誤會，請他抽空返回所內筆錄。

其實在台不少騎士與車主，均會鑽漏洞以變造、遮蔽車牌的方式規避交通罰單，文章曝光後，不少網友氣憤回應，「恥度多高才能幹這事，熊貓公司不管這樣損害公司信譽的情形嗎」、「這種車牌真的讓人很擊敗！萬一車牌是同車款同顏色，沒違規的車主超冤枉」、「這個檢舉我贊同，已經侵犯他人了」。

實際上，變造與偽造車牌不只需面臨行政罰，根據情況的不同也恐涉犯刑法第212條之特種偽造文書罪，可處以有期徒刑或罰金，但現行執法機關多以行政罰鍰處置，因金額不高，也使得有心人士罰不怕，亂象層出不窮。