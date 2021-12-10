南韓電視台MBC出身的29歲女主播朴信映（박신영），原本憑藉著專業形象和亮麗外表，人氣不斷攀升，卻在5月時撞死一名50歲外送騎士，當時她並沒有下車察看情況，在神隱2天後才發文道歉，掀起輿論撻伐，如今半年過去，她下場也曝光了。

綜合韓媒報導，9日開庭結果出爐，朴信映承認自己的過失，已經和受害家屬和解，檢方指出，雖然機車騎士也有過失，但朴信映超速又違反交通號誌，有重大責任疏失，儘管和解還是需要為此負責，因此求刑1年，朴信映的律師也表示，她因車禍後遺症，目前還在休養，這段期間都沒有參與電視活動。

朴信映遭求刑1年。(圖/翻攝自韓網)

朴信映當時曾在道歉聲明中還原事發過程，「當我看到黃燈時，心裡想著要趕快過，所以就加速，卻撞上了超速的機車騎士，造成了死亡事故，昨天抱著沈重的心拜訪遺屬謝罪，但我很清楚無論說了什麼都沒辦法獲得原諒。」坦言自己搶黃燈，但對方確實也有超速。

網友還因此開始攻擊死者，朴信映也呼籲網友：「一想到因為新聞的很多留言而受到傷害的遺屬，我就感到很心痛，我殷切地希望停止對已逝者的責難。」表示自己一直在反省，「我會接受一切責難與懲罰一輩子贖罪活下去」，但網友並不買單。