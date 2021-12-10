顯示器代工廠瑞軒科技轉投資VIZIO，今年3月在美國紐約證交所上市，檢調獲報，指瑞軒公司利多發布前，董事長吳春發家族疑似有內線交易，台北地檢署10日聲押禁見吳春發及妻子林守貞、長子吳旭軒、次子吳旭祐4人聲押禁見。另曾是「無名正妹」的長媳「美女CEO」黃麟雅也捲入此案，遭檢方諭令50萬元交保。

檢調懷疑，今年3月15日下午4時22分，瑞軒發布重大訊息「本公司董事會決議召開110年股東常會事宜」，為重大訊息成立的時間點，吳春發家族涉嫌利用他人名義，提早買進瑞軒股票，張數超過1000張，擬制性獲利仍待估算，涉嫌內線交易。

面容神似影星桂綸鎂的黃女，早年是人氣「無名正妹」，無名相簿有2000多萬人次瀏覽量，美照常被轉載到各大論壇。

黃女曾不滿名媛友人郭孟葦在臉書PO出她婚禮照片，發文影射她外遇、物欲強烈、雙面人，還說她「立志嫁豪門」，憤而提告。台北地院依散布文字圖畫誹謗罪判郭女徒刑2月，得易科罰金6萬元。黃女另提民事求償。