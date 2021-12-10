大陸澎湃新聞10日報導， 9日下午18時許，大陸央視總台國際銳評率先發布〈美政客玩火挑釁是台海和平穩定的重大威脅〉，新華社國際時評隨後發文〈美台勾連製造對立是台海局勢緊張的根本原因〉。19時剛過，《人民日報》鐘聲亦發表〈美方挑釁言行讓台海局勢進一步緊張〉。短短1個多小時，大陸三大央媒密集發聲，釋放出的信號相當明確：針對台獨分裂活動和外部勢力干涉，中方一定會維護自身的主權安全和領土完整，任何人都不應對此抱有幻想。中國實現完全統一是不可阻擋的歷史潮流，不會因任何人、任何勢力、任何國家而改變。

報導稱，一個中國原則和中美三個聯合公報是中美關係的政治基礎，歷屆美國政府對此都有明確承諾。然而，繼幾天前炒作「入侵台灣」話題後，美方再次顛倒黑白、混淆視聽，意圖將破壞台海和平穩定的髒水潑向中國，阻遏中國統一進程。

正如《人民日報》鐘聲所言，美方倒打一耙的言行，恰恰證明其在意的不是台海和平，而是利用台海緊張局勢遏制打壓中國。

報導指出，一段時間以來，美方在打「台灣牌」上動作不斷，助長台獨分裂勢力囂張氣焰，一些台獨政客得到暗示後上竄下跳得更凶，美台勾連讓台海局勢陰風不斷。

對於上述錯誤行徑可能引起的嚴重後果，新華社國際時評說得非常清楚：美台沆瀣一氣，不斷挑釁玩火，挑起台海緊張局勢，十分危險。一個中國原則是不可撼動的國際關係準則。美方個別政客肆意挑戰一個中國原則，為台獨分裂勢力站台撐腰，已經引起14億多中國人民的強烈憤慨。

報導強調，美方所謂的軍事和外交恫嚇，起不到任何作用，衝擊不了全世界絕大多數國家堅持一個中國原則的牢固格局。總台國際銳評指出，中方願以最大誠意、盡最大努力爭取兩岸和平統一的前景，但如果台獨分裂勢力挑釁逼迫，甚至突破紅線，中方將不得不採取斷然措施。

報導表示，台灣是中國領土神聖不可分割的一部分。美方不要在打「台灣牌」的路上執迷不悟，不要向台獨分裂勢力發出任何錯誤信號，以免嚴重損害中美關係和台海和平穩定。中國人民捍衛國家主權和領土完整的決心與意志堅定不移，中國統一的歷史進程不可阻擋。任何企圖「以台制華」的圖謀，必將以慘敗告終。