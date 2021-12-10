工業電腦廠維田(6570)受惠缺料紓緩、出貨暢旺及漲價效益顯現，2021年11月合併營收雙位數「雙升」達0.84億元次高，12月營收可望持穩高檔，使第四季營運淡季不淡，全年營運可望突破2019年紀錄、改寫歷史新高。

展望後市，由於訂單能見度已達明年第二季，維田對明年營運維持樂觀，將因應5G及物聯網應用蓬勃發展、智慧化轉型加速趨勢，將產品朝智慧製造、交通、醫療等3大利基型垂直應用產業領域發展，目標營收繳出雙位數成長、再創新高。

維田公布2021年11月自結合併營收0.84億元，較10月0.73億元成長達14.46％、較去年同期0.56億元躍升達50.44％，改寫歷史次高。累計前11月合併營收7.71億元，較去年同期5.49億元成長達40.32％，續創同期新高。

維田表示，11月營收改寫次高，主因零組件缺料狀況較為紓緩及中和新廠產能布建完成，公司加速消化先前積欠訂單，產品出貨量穩定提升，加上產品調漲效應持續顯現。根據目前訂單狀況，預期12月營收將維持高檔，第四季營運可望淡季不淡。

維田產品銷售區域約為歐洲50％、美洲33％、亞洲16％，由於全球經濟復甦訊號明確，製造業活動持續擴張中，加上美國近期大力推動基礎建設計畫，以及歐洲工業4.0政策推動下，因應人力短缺問題將大力投入機器運用，預期將帶動更多工業電腦需求。

維田表示，公司產品因具防鏽、防塵、防水、防爆等特殊功能，且長期與重工業、石化業、食品業等客戶維持穩定關係，有助公司進一步拓市。由於歐美經濟復甦訊號明確，工業電腦需求持續強勁，目前訂單能見度直達明年第二季，公司對此已擴產因應。

維田表示，將持續開拓新市場、更專注於高毛利的OEM/ODM專案服務，開發符合市場與客戶需求的新產品，預期在新品及新客戶帶動、且有機會再次調漲產品價格情況下，對明年營運維持樂觀看法，可望再帶動營運規模再創新高。