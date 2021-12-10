消息面：

1.聯準會公布，截至第三季底，美國家庭財富達到144.7兆美元，創下歷史新高，但較前一季僅增長2.4兆美元，創下新冠疫情爆發以來的最小增幅。

2.英國宣布收緊防疫措施，其中包括建議居家上班、在室內強制戴口罩，以及在大型聚會場合必須出示完整接種疫苖的證明等。英國感染Omicron變種病毒的確診數正在快速飆升，該國衛生單位警告，若按照目前速度擴散，到今年底英國的Omicron確診數恐將突破百萬。此外，有研究指出Omicron病毒的傳染力是Delta變種病毒的4倍之高。

3.美國勞工部公布，上周（截至12月4日）初次請領失業給付人數較前一周減少4.3萬人，為18.4萬人，少於市場預期的22萬人，並創下1969年以來的52年新低。上周初領失業給付人數4周均值為21.875萬人，周減2.125萬人。截至11月27日止當周，美國續領失業金人數較前一周增加3.8萬人，為199.2萬人。

4.中國兩大地產公司遭調降信評、市場觀望中國經濟和原油需求前景，以及對Omicron變種病毒疫情的擔憂升溫，周四國際油價盤中由升轉跌，結束連漲3天的升勢。紐約期油收跌1.42美元或1.96%，為每桶70.94美元，盤中最高升至73.34美元；前三天累計上漲6%。倫敦布蘭特期油周四收跌1.4美元或1.84%，為每桶74.42美元，盤中最高站上76.70美元。

5.Omicron病毒促使更多國家收緊防疫措施，在避險情緒帶動下，周四美元走高，ICE美元指數尾盤上漲0.3%，報96.233。

6.美國就業數據強勁，以及受美元上漲影響，周四國際金價下跌，結束連續兩天的升勢。紐約期金收跌8.8美元或0.5%，為每盎司1776.7美元。市場正密切關注周五公布的美國消費者物價指數（CPI），分析師表示，如果該通膨數據高於預期，金價可望挑戰1800美元。其他貴金屬方面，銀價跌1.7%，為每盎司22.02美元。鉑金跌1.9%，為每盎司938.5美元。鈀金跌2%，為每盎司1817.68美元。