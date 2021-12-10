台股高檔震盪，上櫃生醫股成多頭人氣指標，皇將(4744)開高後急鎖漲停板35.1元、藥華藥(6446)隨即跟上，直衝漲停板360元，杏國(4192)及逸達(6576)漲幅也在6~7%不等，帶動上櫃生醫指數漲幅至2.29%。

客製化製藥包裝設備廠皇將11月營收大幅成長106.9％，進入後疫情時代，隨著各國恢復舉辦展覽，皇將也開始參展接單，目前接單能見度已看到明年第二季，近期受到買盤追捧，短線表現強勢。皇將11月合併營收1.37億元，為今年單月最高，並較去年同期大幅成長106.9％；累計1-11月營收8.97億元，年增3.68％。美國市場需求持續熱絡、印度市場開始復甦，皇將下半年營收快速加溫，預期第四季將是表現最好的一季，全年營收可望回到成長軌道。

藥華藥受惠治真性紅血球增多症(PV)新藥Ropeg，11月營收月增4倍，11月和前11月營收均創下歷史新高。藥華藥Ropeg11月拿到美國藥證後，股價一路狂奔，今日已衝至360元。藥華藥目前仍為全額交割、須預收款券，漲停委買張數僅約14張。