民進黨新北市黨部今到板橋傳統市場掃街，宣講四個不同意。（民進黨新北市黨部提供）

民進黨新北市黨部今到板橋傳統市場掃街，宣講四個不同意。（民進黨新北市黨部提供）

四項公投進入倒數階段，民進黨新北市黨部主委何博文今（10）日召集立委張宏陸、市議員王淑慧等人到板橋埔墘、興隆市場掃街，宣講「四個不同意・台灣更有力」，呼籲攤商和買菜的婆婆媽媽投下4張不同意票，守護台灣未來的發展。

何博文表示，食安是民進黨政府最重視的事之一，美國豬肉的養殖過程與規範皆符合國際標準，有其科學根據，並無安全疑慮。台灣若要與國際經貿接軌，遵照國際標準是基本條件。希望大家一起投下「不同意」，拒絕污名化美國農畜產品，傷害台灣的經濟發展。

對重啟核四何博文指出，核四是設計老舊、問題眾多的拼裝車，在馬政府時期早已封存，國民黨大開倒車，硬要重啟核四，不顧核廢料問題，置400萬新北市民安全於險境，何博文呼籲民眾要對此投下「不同意」，讓能源轉型可以繼續前進。

另對珍愛藻礁、公投綁大選議題，何博文也說明不應同意的理由，他強調，與民眾面對面溝通，是民主最珍貴的一面。四項公投攸關台灣經貿發展、環境安全、能源轉型及民主深化，民進黨新北市黨部會盡最大的努力與民眾溝通，呼籲大家一起投下「四個不同意」，讓台灣永續發展更有力。