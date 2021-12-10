汽車傳動系統製造廠和大工業11月合併營收6億899萬元，創歷史同期次高紀錄，較去年同期增加1.09％，累計前11月營收為61億5868萬元，較去年同期成長32.5％，確定回到上升走勢，本月受到上半年度延遲出貨及微幅漲價調整下，營收表現漸趨回穩，未來營運保持樂觀。

和大上半年陸續克服缺工、缺料、缺櫃、船運塞港等不利因素影響，第三季整體營收已漸恢復往年水準，為因應往後客戶綠能車款新訂單挹注，下半年和大嘉義三廠機台陸續到位，將先啟動4條自動化AI智能產線，可為第四季營運注入成長動能。

和大經過近一年多的整備，除持續資本投資外，對外積極開發新客戶新訂單，對內則落實精實管理與智慧製造，研發技術創新，強化品質質量，今年甫榮獲經濟部第六屆卓越中堅企業獎，繼2019年獲經濟部國家產業創新獎後，再次得到國家級管理獎項的肯定。

因應各國政府為落實節能減排目標、ESG及環保永續經營政策，使得全球各品牌車廠及國際電商宅配車隊、手機大廠在2023年加快電動車發展並在2030年停止生產燃油車，和大將同步啟動嘉義五廠及台中大里新廠之營建工程與設備規劃，目標2022年動工興建，2023年中挹注新產能及營運動能。

和大表示，展望明年營運表現，預期疫情因素如缺料、缺櫃、缺工等應可陸續獲紓解再加上美系大廠訂單大幅回溫及新電動車客戶專案放量增溫，全年營收應可再創新高，逐步邁向百億企業大關。