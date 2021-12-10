系統電子（5309）公布11月營收為2.50億元，月增12.73％、年成長59.40％，寫下歷史次高紀錄，累積1～11月營收為22.31億元，年成長86.66％。主要是因為歐美胎壓偵測器（TPMS）需求佳，以及儲能議題熱。

後疫情時代消費者踏出家門，上班也更傾向以開車代替通勤，此現象也進而推升了全球車用市場的需求，讓世界各地的汽車、電車市場對比過去更加熱絡。在搶手的特定車種上甚至有供不應求的狀況，這也促使以胎壓偵測器（TPMS）為主要生產的系統電，在過去的一年中訂單不斷。

雖然近期全球晶片不足的問題始終存在，但是先前為了能夠提供市場足夠的胎壓偵測器（TPMS），系統電早已超前部署進行備料，這也使得系統電能有別於同業缺料的窘境，依舊穩定出貨。

此外，隨著歐美更換胎壓偵測器（TPMS）的巔峰期的到來，系統電在出貨量上也來到了另一個高水位，雖然接下來冬胎更換胎壓偵測器也將來到飽和的狀態，但是系統電從過去就與歐美、日本車隊有著穩定的合作，因此接下來的供貨需求非但不會受到太大的影響，甚至有機會持續走高，為公司帶來一波營收動能。

而系統電在未來除了主要的胎壓偵測器外，受到綠能經濟的興起，在多元儲能櫃、儲能系統上也有著一定幅度的提升，再加上系統電從大容量到小容量都能穩定生產的優勢下，也能公司的發展更加多元。

法人表示，除了胎壓偵測器外，在儲能業務上系統電也不斷的開發與深耕，樂觀推測，未來將有機會持續創造歷史新高。