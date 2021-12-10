中美洲國家尼加拉瓜政府宣布與台灣斷絕外交關係後，中國和尼加拉瓜恢復外交關係。

中國外交部10日表示，中國同尼加拉瓜簽署「中華人民共和國和尼加拉瓜共和國關於恢復外交關係的聯合公報」，兩國政府決定自公報簽署之日起相互承認並恢復大使級外交關係。

中國外交部稱，世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。這是歷史和法理事實，也是公認的國際關係準則。尼加拉瓜和台灣斷交是順應大勢、合乎民心的正確抉擇。中方對此表示高度讚賞。

中國外交部表示，中方願在和平共處五項原則基礎上，同尼方加強各領域友好合作，造福兩國和兩國人民。

尼加拉瓜宣布與台灣斷絕長期外交關係，承認一個中國原則。台灣外交部隨後稱感痛心與遺憾，並決定自即日起終止與尼加拉瓜的外交關係，全面停止雙邊合作及援助計劃，撤離大使館及技術團人員。

尼加拉瓜與台灣斷交後，與台灣有邦交的國家只剩14個。