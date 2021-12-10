全球汽車鍛造輪圈領導廠商巧新科技（1563）受惠於超跑與豪華汽車新車銷售市場成長速度，優於一般輕型汽車市場，帶動品牌車廠對於公司旗下客製化輪圈產品的出貨暢旺，恰逢第四季汽車產業傳統旺季、品牌車廠因應耶誕假期提前拉貨，挹注巧新雲林斗六廠稼動率持續維持近滿載水準，自結11月合併營收達7.6億元、年增36.61％，遞出四年半來單月營收新高的優異佳績。

展望2021年第四季營運，巧新維持審慎樂觀看法。主因是看好隨著疫苗施打進度穩定，全球消費能量將持續成長，消費者對於超跑、豪華車保持一定需求量，包括賓士、保時捷、豐田通商、Jaguar、BMW、賓利、及Volvo等超跑、豪華品牌車廠客戶，也積極推出新車款搶攻年底，及2022年新車市場占比，預期將帶動超跑與豪華汽車市場銷售、展現良好成長的態勢。

巧新將憑藉著品牌車廠高度信賴肯定的工藝技術與品質，積極提升於單一品牌車廠新車款輪圈開發的滲透率，及開拓與更多品牌車廠合作的機會；同時為滿足客戶的訂單需求，公司也於今年第三季起，陸續在雲林及屏東廠擴增CNC機台，期待新訂單與新產能加入，及解封後加速客戶驗證屏東新廠的腳步，將創造巧新未來中長期營運良好的成長動能。

根據汽車產業諮詢顧問機構LMC Automotive11月報告指出，由於全球車市缺芯（晶片），車企犧牲低利潤車型，確保高利潤車型持續產出，加上高端消費者在疫情期間收入影響較小，財富來源（如股市和房地產）也呈積極走勢，推進2019至2021年豪華汽車市場份額將增長2％，占全球乘用車銷量比重將達16％，2021年豪車銷量將達到2019年疫前的歷史最高位，創造相關汽車供應鏈良好的業務拓展環境。

巧新董事長黃聰榮指出，新冠肺炎（COVID-19）疫情為全球汽車產業帶來了空前的影響與挑戰，公司全體經營團隊與員工，加快調整步伐及因應策略，除員工們健康管理為首先必要重點執行任務外，更加專注在強化開發設計的技術能力、優化產能製程效率、調整訂單接單結構等，並積極正面面對運費高漲、新台幣匯率波動等負面因子的干擾。

此外，巧新因再生料去化得宜，使得在客戶拉貨力道提升下，累計今年前11月營收達69.44億元，年增43.28％，可見公司近兩年來重振旗鼓，已創造整體財務、業務等全方位穩定健康發展。

不僅如此，巧新全力執行深化豪華品牌車廠經營策略，除在歐美超跑、豪華汽車品牌車廠新案開發滲透率持續提升外，多年耕耘的日系豪華車廠，也加大下單力道，近期已通過巧新屏東新廠認證，並開始量產出貨，推升來自日系品牌車廠營收自2019年以20％以上年複合成長率的速度提高，有助巧新實現分散客戶、降低市場集中風險，以擴大整體業務規模。

此外，根據BloombergNEF預估2021年全年，全球電動車（含PHEV）銷售份額，將從4％成長到6％，並在2022年進一步上升到8％；如今，電動車的電池重量，就佔了車重的一半，而巧新的鍛造輪圈符合電動車輕量化的需求，目前來自電動車輪圈營收，占輪圈營收的比重達10％，將有機會隨著電動車的銷售成長，提升公司在電動車市場的份額。